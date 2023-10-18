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Haberler Galeri "Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın" Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü isimlerden lanet yağdı!
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:51

"Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın" Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü isimlerden lanet yağdı!

Vahşet, katliam, soykırım... Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatmaya kelimeler yetersiz kaldı. Kana doymayan İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi vurdu. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında El-Ehli Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 500'den fazla kişinin şehit olduğunu açıkladı. Dünyanın ölüm sessizliğine büründüğü kanlı soykırıma ülkemizden tepki yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. İşte ünlü isimlerin sivilleri hedef alan, savaş suçu işleyen, çocuk katili İsrail'e tepkileri...

Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın Gazze’de katliam yapan İsrail’e ünlü isimlerden lanet yağdı!

Katil İsrail, 12 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de, kana doymayan İsrail bir insanlık suçu işliyor. Sanat camiası katliama sessiz kalmadı...

Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın Gazze’de katliam yapan İsrail’e ünlü isimlerden lanet yağdı!

İnsanlığı, vicdanı rafa kaldıran katil İsrail, hastaneleri de hedef almaya başladı. Dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden oldu.

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Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın Gazze’de katliam yapan İsrail’e ünlü isimlerden lanet yağdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamına "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. " sözleri ile tepki gösterdi ve tüm insanlığı harekete geçmeye çağırdı.

Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın Gazze’de katliam yapan İsrail’e ünlü isimlerden lanet yağdı!

Vahşet, katliam, soykırım... Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatmaya kelimeler yetersiz kaldı.

Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın Gazze’de katliam yapan İsrail’e ünlü isimlerden lanet yağdı!

Kana doymayan İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 500'den fazla kişinin şehit olduğunu açıkladı.

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