"Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın" Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü isimlerden lanet yağdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamına "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. " sözleri ile tepki gösterdi ve tüm insanlığı harekete geçmeye çağırdı.