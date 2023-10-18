Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
10:51
"Katil İsrail, kana doymadın, vahşete doymadın" Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü isimlerden lanet yağdı!
Vahşet, katliam, soykırım... Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü anlatmaya kelimeler yetersiz kaldı. Kana doymayan İsrail, Gazze'de sivillerin tedavi gördüğü ve sığındığı hastaneyi vurdu. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında El-Ehli Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 500'den fazla kişinin şehit olduğunu açıkladı. Dünyanın ölüm sessizliğine büründüğü kanlı soykırıma ülkemizden tepki yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi. İşte ünlü isimlerin sivilleri hedef alan, savaş suçu işleyen, çocuk katili İsrail'e tepkileri...