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Haberler Galeri Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid'e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 08:12

Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid'e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamış "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim." demişti. Dünyaca ünlü Fransız Dior markası Bella Hadid'e ambargo uyguladı. Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

İsrail, Filistin halkına ölüm yağdırırken bu katliama karşı ses çıkaran ilk isim Bella Hadid olmuştu. Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

Bu açıklamasından sonra ölüm tehditleri alan Hadid'e marka yüzü olduğu Dior, ambargo koydu. Fransız marka, Filistin asıllı Bella Hadid yerine, İsrailli model May Tager ile anlaştı.

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Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekleyen Filistin asıllı model geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulunmuş ve tehditler aldığını dile getirmişti.

Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç manken "Sessizliğim için beni bağışlayın" dedi.

Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

İşte Bella Hadid'in paylaşımı:

Sessizliğim için beni affedin. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, tüm dünyanın dikkatini verdiği, onlarca yıldır masum canlar alan ve aileleri etkileyen bu son derece karmaşık ve dehşet verici durum için yazacak ideal kelimeleri bulamadım. Söyleyecek çok şeyim var ama bugünlük kısa tutacağım.

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