Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

İşte Bella Hadid'in paylaşımı:

Sessizliğim için beni affedin. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, tüm dünyanın dikkatini verdiği, onlarca yıldır masum canlar alan ve aileleri etkileyen bu son derece karmaşık ve dehşet verici durum için yazacak ideal kelimeleri bulamadım. Söyleyecek çok şeyim var ama bugünlük kısa tutacağım.