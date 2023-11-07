Katliama karşı ses çıkaran Filistin asıllı model Bella Hadid’e ambargo! Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!

Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamış "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim." demişti. Dünyaca ünlü Fransız Dior markası Bella Hadid'e ambargo uyguladı. Fransız marka İsrailli modelle anlaştı!