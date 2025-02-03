Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

'Matcha çayı' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilen Elvin Levinler, "Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.