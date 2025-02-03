Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:13
Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!
'Alemin Kralı'nda Ayben'i, 'Kavak Yelleri'nde de 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp ameliyatı ile magazin gündeminde yer almış ve hayranlarını üzmüştü. Ameliyat sonra Elvin Levinler doktorunun 'matcha' konusunda kendisini uyardığını dile getirmişti. Hakkında çıkan 'Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu' iddialarına ise bugün ilk kez yanıt verdi. İşte Elvin Levinler'in o açıklaması!