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Haberler Galeri Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:13

Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

'Alemin Kralı'nda Ayben'i, 'Kavak Yelleri'nde de 'Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp ameliyatı ile magazin gündeminde yer almış ve hayranlarını üzmüştü. Ameliyat sonra Elvin Levinler doktorunun 'matcha' konusunda kendisini uyardığını dile getirmişti. Hakkında çıkan 'Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu' iddialarına ise bugün ilk kez yanıt verdi. İşte Elvin Levinler'in o açıklaması!

Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Elvin Levinler, yer aldığı birçok dizide canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde ameliyat haberi ile hayranlarını üzdü.

Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Oyuncu Levinler, kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alındı.

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Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ameliyat sonrası oyuncu, fazla miktarda tükettiği 'matcha çayı'nın kalp ritminde bozulmaya yol açtığını dile getirmişti.

Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Levinler, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek sosyal medyada bu açıklamasına da yer vermişti.

Kavak Yelleri’nin ‘Ayşe’si Elvin Levinler ‘Matcha çayı yüzünden ameliyat oldu’ iddialarına yanıt verdi!

'Matcha çayı' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilen Elvin Levinler, "Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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