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Haberler Galeri Kavak Yelleri'nin 'Efe'siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:01

Kavak Yelleri'nin 'Efe'siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...

Kavak Yelleri dizisinin sevilen oyuncularından biri, meğer ünlü bir oyuncu ailesinden geliyormuş. 2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik dizisinde rol alan oyuncular arasında Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi isimler yer almıştı. 'Efe' karakteriyle kalpleri kazanan Dağhan Külegeç'in teyzesi bakın kimmiş...

Kavak Yelleri’nin ’Efe’siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...

Kavak Yelleri, bir dönem gençlik dizileri arasında öne çıkan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlardan biriydi.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...

Dizide 'Efe' karakterini canlandıran ünlü oyuncunun, Türk sinema ve dizi dünyasında tanınmış bir oyuncu teyzesi olduğu ortaya çıktı.

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Kavak Yelleri’nin ’Efe’siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...

Meğer teyzesi de en az onun kadar ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'mış.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...

Sevinç Erbulak, Türk sinemasının köklü oyuncularından biri olarak bilinirken, yeğeni Dağhan Külegeç de Kavak Yelleri gibi popüler bir dizide rol alarak aile geleneğini devam ettirdi.

Kavak Yelleri’nin ’Efe’siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...

Ailedeki oyuncular bununla da bitmiyor. Meğer Sevinç Erbulak, usta oyuncunun kızıymış! Sosyal medyada merak konusu oldu. 90'lı yılların unutulmaz yapımı Süper Baba ile hafızalara kazınan oyunculardan olan Sevinç Erbulak tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden geliyor.

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