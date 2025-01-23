Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:01
Kavak Yelleri'nin 'Efe'siydi! Meğer teyzesi de onun kadar ünlü bir oyuncuymuş...
Kavak Yelleri dizisinin sevilen oyuncularından biri, meğer ünlü bir oyuncu ailesinden geliyormuş. 2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik dizisinde rol alan oyuncular arasında Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi isimler yer almıştı. 'Efe' karakteriyle kalpleri kazanan Dağhan Külegeç'in teyzesi bakın kimmiş...