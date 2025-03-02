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Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 13:55

Kaya Çilingiroğlu 'Junior Kaya'yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya'nın son hali!

Hülya Avşar ile yaşadığı olaylı boşanmayla hafızalara kazınan Kaya Çilingiroğlu, daha sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmişti. Ancak çift, 2014 yılında yollarını ayırdı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ise artık 18 yaşında. Genç Çilingiroğlu'nun babasıyla birlikte sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar, takipçileri ikiye böldü. Tartışmanın odağında ise tek bir soru vardı: 'Junior Kaya' annesine mi, yoksa babasına mı daha çok benziyor?

Kaya Çilingiroğlu ’Junior Kaya’yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya’nın son hali!

Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evliliğinden olan oğluna da kendi adını vermiş, ardından oğlu 'Junior Kaya' olarak anılmaya başlanmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ’Junior Kaya’yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya’nın son hali!

Ablası Zehra Çilingiroğlu yıllar içinde gözler önünde büyürken, Junior Kaya ise daha gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

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Kaya Çilingiroğlu ’Junior Kaya’yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya’nın son hali!

Bu nedenle yıllar içindeki değişimi ise büyük merak konusu oldu.

Kaya Çilingiroğlu ’Junior Kaya’yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya’nın son hali!

Geçtiğimiz aylarda ise Hüseyin Kaya Çilingiroğlu 18 yaşına basmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ’Junior Kaya’yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya’nın son hali!

Kaya Çilingiroğlu'ndan oğluyla yeni bir paylaşım geldi. Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan 'Junior Kaya'yı görenler ise sosyal medyada ikiye bölündü. Annesine mi yoksa babasına mı daha çok benzediği ise yeni bir tartışma yarattı.