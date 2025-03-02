Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
13:55
Kaya Çilingiroğlu 'Junior Kaya'yı paylaştı! İşte oğlu Hüseyin Kaya'nın son hali!
Hülya Avşar ile yaşadığı olaylı boşanmayla hafızalara kazınan Kaya Çilingiroğlu, daha sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmişti. Ancak çift, 2014 yılında yollarını ayırdı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ise artık 18 yaşında. Genç Çilingiroğlu'nun babasıyla birlikte sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar, takipçileri ikiye böldü. Tartışmanın odağında ise tek bir soru vardı: 'Junior Kaya' annesine mi, yoksa babasına mı daha çok benziyor?