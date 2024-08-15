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Haberler Galeri Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:22

Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya, kocaman delikanlı oldu. Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Çocuklarına olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Kaya Çilingiroğlu, bu kez oğlu Hüseyin Kaya ile bir paylaşım yaptı. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına yazdığı not ile takipçilerini gülümsetti. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına "Dilek tutun olur" yazdı. Takipçileri Kaya Çilingiroğlu'nun esprili paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...

Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya'yı görenler çok şaşırıyor. Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı. Esprili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!

Hülya Avşar ile evliliğinin bitmesine sebep olan ilişkisini 2009 resmiyete döken Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç'dan 2014 yılında boşanmıştı. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğulları 17 yaşındaki Hüseyin Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olmuştu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya gelmişti. Kaya Çilingiroğlu'ndan oğlu Hüseyin Kaya ile yeni paylaşım geldi.

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Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun olmuştu.

Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!

İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!

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