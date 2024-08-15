Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
14:22
Kaya Çilingiroğlu oğlu Hüseyin Kaya ile paylaşım yaptı espriyi patlattı! Gülümseten paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı!
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya, kocaman delikanlı oldu. Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından çocukları Zehra ve Hüseyin Kaya ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Çocuklarına olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Kaya Çilingiroğlu, bu kez oğlu Hüseyin Kaya ile bir paylaşım yaptı. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına yazdığı not ile takipçilerini gülümsetti. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına "Dilek tutun olur" yazdı. Takipçileri Kaya Çilingiroğlu'nun esprili paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya...