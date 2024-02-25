Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı beğeni topladı | Video

Geçtiğimiz ay 60'ına basan Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland tatiline çıktı. Sosyal medya hesabından kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile tatil paylaşımlarında bulunan Kaya Çilingiroğlu'na takipçilerinden yorum yağdı. Birlikte oldukça eğlenen Çilingiroğlu Ailesi, fil besleyip kaplan sevdi. Zehra Çilingiroğlu ayrıca Muay Thai kampına gidip dövüş derslerine katıldı. İşte annesi Hülya Avşar gibi 10 parmağında 10 marifet olan ve spora düşkünlüğü ile bilinen Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı.