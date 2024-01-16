Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi | Video
Hülya Avşar, 1997'de Kaya Çilingiroğlu'yla evlendi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1998 yılında Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına aldı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, her zaman magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Daha dünyaya gelmeden magazin basının ilgi ile takip etmeye başladığı Zehra, 26 yaşına girdi. Kaya Çilingiroğlu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımla kutladı.
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