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Haberler Galeri Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 06:40

Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönmüştü. Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ile ilgili çok acayip bir dedikodu dolaşıyor! GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...

BÜLENT CANKURT
Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...

24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ile ilgili çok acayip bir dedikodu dolaşıyor!

Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...

Kazada yüzünden ağır şekilde yaralanan ve eski görünümüne kavuşabilmek için geçen ay New York'a giden Vuslat Doğan Sabancı ile geçen hafta insan içine karışmaya başlayan Ali Sabancı'nın arasının çok kötü olduğu konuşuluyor!


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Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...

Sosyetede konuşulan dedikodulara göre, Vuslat Hanım, kazadan eşi Ali Bey'i sorumlu tutuyormuş.

Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...

Çünkü Ali Bey, Leros'ta botu ısrarla kendisi kullanmak istemiş, Vuslat Hanım, "Bırak personel kullansın" demesine rağmen Ali Bey, dümene kendisi geçmiş ve o feci kaza yaşanmış.

Kazada evlilikleri de yara aldı! Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü...

Vuslat Hanım, kendisine bunları yaşattığı için eşini affetmiyormuş.

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