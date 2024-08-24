Giriş Tarihi: 24.08.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
07:21
Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!
Bülent Ersoy'un "Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler" paylaşımı çok konuşuldu. Ersoy bu tavsiyeyi kendisi gibi çok büyük serveti olan ama miras bırakacak eşi, çocuğu, akrabası olmayanlar için verebilir. Ancak 'kimseyi memnun edemezsin' tespiti kısmen doğru! Çünkü miras kavgaları bir Türkiye geleneğidir.