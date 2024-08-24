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Giriş Tarihi: 24.08.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 07:21

Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!

Bülent Ersoy'un "Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler" paylaşımı çok konuşuldu. Ersoy bu tavsiyeyi kendisi gibi çok büyük serveti olan ama miras bırakacak eşi, çocuğu, akrabası olmayanlar için verebilir. Ancak 'kimseyi memnun edemezsin' tespiti kısmen doğru! Çünkü miras kavgaları bir Türkiye geleneğidir.

MEVLÜT TEZEL
Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!

Bülent Ersoy'un son sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu:
"Kazandığınızı yiyiniz. Bir gün öleceksin seni gömecekler. Birkaç gün övecekler, sonra malını bölüşecekler. Memnun olmayıp ana avrat sövecekler. Hayat budur işte."

Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!

Bekara eş boşamak kolay! Ersoy bu tavsiyeyi kendisi gibi çok büyük serveti olan ama miras bırakacak eşi, çocuğu, akrabası vs. olmayanlar için verebilir.

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Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!

Türkiye'de çocuklarına miras bırakmak, onların geleceklerini garantiye almak birçok insanın temel hayat motivasyonları arasında yer alır.

Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!

Öte yandan Ersoy'un 'Kimseyi memnun edemezsin' tespiti ise kısmen doğru! Miras kavgaları bir Türkiye geleneğidir. Kardeş kardeşe küser, hatta miras kavgalarında cinayetler işlenir.

Kazandığınızı yiyin! Diva Bülent Ersoy’un paylaşımı çok konuşuldu!

Mirası bırakan dede ya da baba çoğunlukla yaptığı hatalarla anılır.

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