Giriş Tarihi: 15.06.2024 07:38
"Keloğlan keleş oğlan" İşte Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın yıldızı Rüştü Asyalı son hali...
Usta oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerine konu olan masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen Keloğlan aradan geçen uzun yıllarda öyle bir değişti ki tanımak gerçekten çok zor... 'Keloğlan keleş oğlan' Rüştü Asyalı yer aldığı dört Keloğlan filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali merak konusu oldu... Başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali...