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Haberler Galeri Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’
Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 08:24

Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, vatandaşlar, ünlü isimler tek yürek oldular. Asrın felaketi ile birlikte inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılırken Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi. Usta sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 7'den 70'e herkesin hayranlığını kazanan duayen oyuncunun yaşadığı bir olayı anlatan eşi Gül Sunal, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Gül Sunal'ın anlattığı o olay…

Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal’ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal, sosyal medyada gündem oldu. Depremin ardından inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği sıkça tartışılırken Yeşilçam'ın en sevilen isimlerini başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları bir olay tekrar gündem oldu.

Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal’ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını böyle anlattı:

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Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal’ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti.

Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal’ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Kemal Sunal bunu reddetti. Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu gibi bir cümle kurdum.

Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal’ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Kemal ise döndü ve dedi ki; Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda"

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