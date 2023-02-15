Kemal Sunal ile eşi Gül Sunal’ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu! ‘Ben vicdanıma nasıl hesap veririm’

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, vatandaşlar, ünlü isimler tek yürek oldular. Asrın felaketi ile birlikte inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılırken Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi. Usta sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 7'den 70'e herkesin hayranlığını kazanan duayen oyuncunun yaşadığı bir olayı anlatan eşi Gül Sunal, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Gül Sunal'ın anlattığı o olay…