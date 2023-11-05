Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım. İlk karşılaştığımızda kendisi enerjisiyle çarpmıştı" açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...