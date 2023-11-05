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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 08:38

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Güzel oyuncu Sinem Kobal son olarak konuk olduğu programda, tanıştıkları ilk anı, eşine olan aşkını anlatmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'da eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım" sözleri soruldu. Mutlu evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu "Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu" dediği eşi Sinem Kobal'a aşk dolu sözler söyledi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım. İlk karşılaştığımızda kendisi enerjisiyle çarpmıştı" açıklaması hakkındaki düşünceleri sorulan ünlü oyuncu, "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime 'Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve 2 çocuk sahibi olduğumuz için çok rahat konuşabiliyorum, gözden ve nazardan korkuyorum yoksa bunları böyle konuşup daha sonra evde tansiyon yükseliyor" diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirmişti. 36 yaşındaki güzel, 2020'de Lalin'in doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Güzel oyuncu, Mayıs 2022'de ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal son olarak YouTube'da yayınlanan "İbrahim Selim'le Bu Gece" programında ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in karizmatik sunucusu, yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, tanıştıkları ilk anı, eşine olan aşkını anlattı.

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal’a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...

Mutlu evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran ünlü çift sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başardı.

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