Giriş Tarihi: 05.11.2023 08:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
08:38
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'a aşkını haykırdı: Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu...
Güzel oyuncu Sinem Kobal son olarak konuk olduğu programda, tanıştıkları ilk anı, eşine olan aşkını anlatmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'da eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldım" sözleri soruldu. Mutlu evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu "Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu" dediği eşi Sinem Kobal'a aşk dolu sözler söyledi.