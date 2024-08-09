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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! “Sanki babasının kopyası”
Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:08

Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! “Sanki babasının kopyası”

Kenan İmirzalıoğlu kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile 2016 yılında Cunda Adası'nda evlendi. Magazin dünyasının sevilen isimleri evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandırdı. Ünlü çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var. Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak edildi. İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yan yana görenler benzerlikleri karşısında inanamadı. İşte merak edeler için Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu…

Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! Sanki babasının kopyası

Sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun babası kim biliyor musunuz? Kenan İmirzalıoğlu'nun babasını görenler çok şaşırıyor. Ünlü oyuncu babasının aynısı...

Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! Sanki babasının kopyası

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.

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Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! Sanki babasının kopyası

Kenan İmirzalıoğlu, program sırasında babalık ile ilgili bir itirafta bulunmuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! Sanki babasının kopyası

'Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum 'demişti.

Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! Sanki babasının kopyası

Güzel oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti.

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