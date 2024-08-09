Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
14:08
Kenan İmirzalıoğlu ile babasını yan yana görenler şoke oldu! “Sanki babasının kopyası”
Kenan İmirzalıoğlu kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile 2016 yılında Cunda Adası'nda evlendi. Magazin dünyasının sevilen isimleri evliliklerini iki kız çocuğuyla taçlandırdı. Ünlü çiftin Lalin ve Leyla adında kızları var. Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak edildi. İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yan yana görenler benzerlikleri karşısında inanamadı. İşte merak edeler için Kenan İmirzalıoğlu'nun babası Mustafa İmirzalıoğlu…