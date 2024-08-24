Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı! İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, kızları Lalin ve Leyla ile Polonya'da ekolojik tatil yaptı. Çift, kızlarına geri dönüşümü, ekosistem bilincini aşılamak ve farkındalık kazandırmak amacıyla yılın belli dönemlerini doğayla iç içe geçiriyor