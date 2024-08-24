Giriş Tarihi: 24.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
14:44
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı! İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp!
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile geçtiğimiz haftalarda Polonya'da tatil yaptı. Kızları olduktan sonra daha da duyarlı olan çift, Lalin ve Leyla'ya geri dönüşümü anlatmak ve çevre bilincini aşılamak istiyor. Bu nedenle yılın belli dönemlerinde ailece ekolojik kamp tatili yapıyorlar. Doğal malzemelerle yapılmış evlerde konaklayan İmirzalıoğlu Ailesi, organik ürünler tüketip doğayla iç içe bir hafta geçirdi.