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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:54

Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var. Setlere geri dönen Kobal, bugün doğum günüyle magazin gündeminde yer aldı. Burçin Terzioğlu'ndan Alp Navruz'a, Ebru Şahin'den set ekibine kadar birçok ünlü isim kutlama mesajı yayınladı. Ancak bu mesajlar arasında en çok Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine yaptığı sürpriz dikkat çekti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'a yaptığı o doğum günü jesti!

Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

2016 yılında evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki kızı var.

Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

Mutluluklarıyla dikkat çeken çift, son olarak Sinem Kobal'ın doğum günüyle gündeme geldi.

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Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

'Her şeyin başı Merkür' filmiyle setlere dönen Kobal, doğum günü paylaşımlarıyla ilgi topladı.

Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu, Alp Navruz gibi ünlü isimlerle fotoğrafını yayınladı.

Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

Kobal'ın eşi İmirzalıoğlu da bu özel günü unutmadı. Ünlü oyuncu eşine çiçek yolladı.

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