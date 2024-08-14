Kenan İmirzalıoğlu’dan eşi Sinem Kobal’a aşk dolu kutlama: Seni çok seviyorum!

Giriş Tarihi: 14.08.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
20:54
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var. Setlere geri dönen Kobal, bugün doğum günüyle magazin gündeminde yer aldı. Burçin Terzioğlu'ndan Alp Navruz'a, Ebru Şahin'den set ekibine kadar birçok ünlü isim kutlama mesajı yayınladı. Ancak bu mesajlar arasında en çok Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine yaptığı sürpriz dikkat çekti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'a yaptığı o doğum günü jesti!