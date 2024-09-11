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Haberler Galeri Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!
Giriş Tarihi: 11.09.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:55

Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!

Kardashian/ Jenner ailesinin seksi güzeli manken Kendall Jenner, son döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor. Manken Kendall Jenner yer aldığı şovların yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da ilgi topluyor. Dünyaca ünlü manken bu kez yenilediği imajıyla gündeme geldi. Siyah uzun saçlarını çene hizasında kestiren ünlü model, saçının rengini de tamamen değiştirdi. İşte dünyaca ünlü manken Kendall Jenner'ın yepyeni ve herkesi şaşırtan yeni imajı!

Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişte olan ve moda sektörünün en iyi modelleri arasında gösterilen Kendall Jenner, hem sosyal medya paylaşımlarıyla, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz gün bir marka için kamera karşısına geçen ünlü model, bu kez de yenilediği imajıyla herkesi şoke etti.

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Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Mert Alaş'ın çektiği karelerde ünlü modelin saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.

Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!

YEPYENİ İMAJ! KESTİRİP SARIYA BOYATTI

Bugün ise Kendall Jenner'ın yepyeni imajıyla yaptığı paylaşımlar ilgi gördü. Uzun siyah saçlarını kestiren ünlü modelin saçlarını sarıya boyattığı görüldü.

Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!

İşte Kendall Jenner'ın yepyeni imajı!

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