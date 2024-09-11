Giriş Tarihi: 11.09.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
20:55
Kendall Jenner siyah uzun saçlarına veda etti! İşte imaj yenileyen Kendall Jenner’ın yepyeni hali!
Kardashian/ Jenner ailesinin seksi güzeli manken Kendall Jenner, son döneme damga vuran isimler arasında yer alıyor. Manken Kendall Jenner yer aldığı şovların yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da ilgi topluyor. Dünyaca ünlü manken bu kez yenilediği imajıyla gündeme geldi. Siyah uzun saçlarını çene hizasında kestiren ünlü model, saçının rengini de tamamen değiştirdi. İşte dünyaca ünlü manken Kendall Jenner'ın yepyeni ve herkesi şaşırtan yeni imajı!