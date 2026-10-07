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Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…
Giriş Tarihi: 07.10.2026 18:59
Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…
Dünyaca ünlü manken Kendal Jenner, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda yürüdü. Defileye güzelliğiyle damga vuran Kendall Jenner, şimdi de süper lüks otomobilleriyle magazinde yer aldı. Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyonu dikkatlerden kaçmadı. İşte Kendall Jenner'in dillere destan garajı!