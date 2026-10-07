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Haberler Galeri Magazin Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…
Giriş Tarihi: 07.10.2026 18:59

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Dünyaca ünlü manken Kendal Jenner, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda yürüdü. Defileye güzelliğiyle damga vuran Kendall Jenner, şimdi de süper lüks otomobilleriyle magazinde yer aldı. Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyonu dikkatlerden kaçmadı. İşte Kendall Jenner'in dillere destan garajı!

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Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'na katıldı. Kendall Jenner, katıldığı defilede güzelliğiyle de ilgi odağı oldu.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Podyumdaki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerden biri Kendall Jenner...

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Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Peki siz Kendall Jenner'ın araba tutkunu olduğunu biliyor muydunuz? Kendall Jenner'ın otomobil tutkusu, onu sıradan bir ünlü otomobil koleksiyonundan oldukça farklı bir noktaya taşıyor.

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Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Modern performans otomobillerini klasik Amerikan modelleri, eski dönem 4x4'ler ve ikonik Ferrari'lerle buluşturan Jenner'ın garajı, otomobil dünyasında ciddi bir zevkin yansıması olarak öne çıkıyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Jenner'ın bugüne kadar belgelenen koleksiyonunda Porsche 993, Porsche 911 Turbo S Cabriolet, Mercedes-Benz G500 Cabriolet, 1989 Toyota Land Cruiser, Chevrolet C10 pickup'lar ve çok sayıda klasik otomobil bulunuyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Mercedes-Benz G500 Cabriolet modelleri ise koleksiyona tamamen farklı bir karakter katıyor. Hem arazi kabiliyeti hem de döneme özgü tasarımıyla dikkat çeken G500 Cabriolet, Jenner'ın garajındaki klasik ve modern otomobiller arasındaki geçişi temsil ediyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

FERRARİ TUTKUSU YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Jenner'ın otomobil dünyasındaki en dikkat çekici bağlantılarından biri de Ferrari. Koleksiyonunda daha önce Ferrari 458 Spider ile de yer alan Jenner, son dönemde gümüş renkli Ferrari 512 TR ile klasik Ferrari dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmış durumda.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

AMERİKAN KLASİKLERİ DE UNUTULMUYOR

Kendall Jenner'ın garajını özel kılan en önemli detaylardan biri ise farklı otomobil dönemlerini bir araya getirmesi. Modern süper otomobillerin yanında klasik Amerikan kaslı otomobilleri, vintage Land Rover modelleri ve eski dönem Ferrari'ler bulunuyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Koleksiyonda ayrıca iki adet 1965 Chevrolet C10 pickup bulunması da dikkat çekiyor. Bu modeller, Jenner'ın yalnızca yüksek performanslı otomobillere değil, klasik Amerikan otomobil kültürüne de ciddi bir ilgi duyduğunu gösteriyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Jenner'ın klasik otomobillere olan ilgisi aslında yeni değil. Vogue tarafından yıllar önce gerçekleştirilen bir çekimde 1957 Chevrolet Corvette Stingray ile görüntülenen Jenner, klasik otomobiller kullanmaktan duyduğu keyfi de açıkça ortaya koymuştu.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Kendall Jenner'ın koleksiyonunu ilginç kılan şey, yalnızca otomobillerin yüksek fiyatları ya da marka değerleri değil.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Porsche'den Ferrari'ye, Cadillac'tan Chevrolet'ye ve Mercedes-Benz'den Toyota'ya kadar uzanan geniş yelpaze, farklı dönemlerin otomobil kültürünü tek bir garajda buluşturuyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Modern performans otomobilleri, klasik Ferrari'ler, Amerikan ikonları ve eski okul 4x4'ler…

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Jenner'ın garajı, otomobil tutkusunun yalnızca hızdan ibaret olmadığını gösteren oldukça renkli bir koleksiyon.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

İşte ünlü futbolcuların dikkat çeken otomobil koleksiyonları...

9 yıldır nişanlı olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez lüks otomobil koleksiyonuyla gündeme geldi.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından garajında sıralanan milyonlarca dolarlık araçlarını paylaşarak gönderisine "My Toys" (Oyuncaklarım) notunu ekledi.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Oyuncu Burak Özçivit de gönderiye kayıtsız kalmayarak yorumuyla dikkat çekti.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

PEKİ DİĞER FUTBOLCULARIN DUDAK UÇUKLATAN ARABALARINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sahada olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde!

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

75 milyon euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 20 milyon euro kazanıyor. Kazancını yatırımlarla değerlendiren ünlü futbolcu, milyonluk araba koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Birçok spor otomobil ve özel yapım araçları bulunan Victor Osimhen'in garajındaki lüks araçlarının toplamı ise yaklaşık 300 milyon TL değerinde.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

İŞTE GARAJINDA YATAN SERVET LİSTESİ!

Lüks spor araba 125 milyon TL.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Bu spor aracın fiyatı 60 milyon TL.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Lüks cipi 80 milyon TL.

Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

Bu arazi aracı 35 milyon TL.

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