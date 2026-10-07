Kendall Jenner’ın milyon dolarlık süper lüks garajı! Süper otomobillerden klasik Amerikanlara uzanan koleksiyon…

FERRARİ TUTKUSU YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Jenner'ın otomobil dünyasındaki en dikkat çekici bağlantılarından biri de Ferrari. Koleksiyonunda daha önce Ferrari 458 Spider ile de yer alan Jenner, son dönemde gümüş renkli Ferrari 512 TR ile klasik Ferrari dünyasına daha güçlü bir şekilde adım atmış durumda.