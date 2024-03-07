Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:28
Kemik kıran gitaristten komik savunma! 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik'i darp ettiğine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Çelik'in gözaltında morarma, göz içinde kanama ve bileğinde kırık tespit edildi. Kendisini, "kolumla kendimi korurken elim değmiş olabilir" diye ilginç bir savunmaya imza atan Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.