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Haberler Galeri Kemik kıran gitaristten komik savunma! 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:28

Kemik kıran gitaristten komik savunma! 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' gitaristi Can Tunaboylu'ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Aybike Çelik sosyal medya hesabından maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini de paylaşmıştı. 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik'i darp ettiğine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Çelik'in gözaltında morarma, göz içinde kanama ve bileğinde kırık tespit edildi. Kendisini, "kolumla kendimi korurken elim değmiş olabilir" diye ilginç bir savunmaya imza atan Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

ARZU KAYA
Kemik kıran gitaristten komik savunma! ’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' adlı müzik grubunun üyesi Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik, erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirterek sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Karakola da şikayette bulunan genç kadının yaşadıklarının ardından savcılık soruşturmasını tamamladı.

Kemik kıran gitaristten komik savunma! ’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay 4 Ağustos 2023 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Aybike Çelik ile sevgilisi Can Tunaboylu birlikte yaşıyordu.

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Kemik kıran gitaristten komik savunma! ’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

Gece 02.00 sularında ikili arasında tartışma yaşandı. Can Tunaboylu kız arkadaşının tırnaklarını onun göğsüne bastırarak kırdı, genç kadını savurdu. Bunlar da yetmezmiş gibi yüzüne yumruk da atan Tunaboylu, talihsiz kadının kolunu burkup suratına tükürdü ve küfretti.

Kemik kıran gitaristten komik savunma! ’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

"KENDİMİ KORURRKEN ELİM ÇARPMIŞ OLABİLİR"
Şüpheli Can Tunaboylu'nun ifadesinde sevgilisi Aybike Çelik'in kendisine vurduğunu söylediği aktarılan iddianamede, kollarıyla kendini koruduğu sırada elinin Çelik'e değmiş olabileceğini belirttiği anlatıldı. Tunaboylu'nun yaralama kastı ile hareket etmediğini, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

Kemik kıran gitaristten komik savunma! ’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

MORARMA, KANAMA, KIRIK RAPORU
Aybike Çelik'in olay sonrası çekilen fotoğraflarını dosyaya da sunduğunu belirten savcılık, Adli Tıp raporuna göre Çelik'in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğunu kaydetti. Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu rapor edildi.

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