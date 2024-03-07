Kemik kıran gitaristten komik savunma! ’Yüzyüzeyken Konuşuruz’ gitaristi Can Tunaboylu’ya 6 yıl 6 aya kadar hapis talebi!

"KENDİMİ KORURRKEN ELİM ÇARPMIŞ OLABİLİR"

Şüpheli Can Tunaboylu'nun ifadesinde sevgilisi Aybike Çelik'in kendisine vurduğunu söylediği aktarılan iddianamede, kollarıyla kendini koruduğu sırada elinin Çelik'e değmiş olabileceğini belirttiği anlatıldı. Tunaboylu'nun yaralama kastı ile hareket etmediğini, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.