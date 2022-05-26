Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'ya destek: Çapkın olan kadındır!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 08:47

Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'ya destek: Çapkın olan kadındır!

Türk spor dünyasının duayen isimlerinden Erman Toroğlu'nu "Bir daha evlenmem" sözünden döndüren güzel eşi Avukat Ezgi Yavuz olmuştu. Dobralığıyla nam salan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok. Kadın müsaade etmezse erkek bir şey yapamaz" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'yı destekleyen açıklama geldi. İşte kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile bu yılın başında evlenen Erman Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...

Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

Türk spor dünyasının duayen isimlerinden Erman Toroğlu'nu "Bir daha evlenmem" sözünden döndüren güzel eşi Avukat Ezgi Yavuz olmuştu. Kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile bu yılın başında evlenen Erman Toroğlu, son günlerde oldukça konuşulan ve tartışma yaratan Derya Tuna'nın sözlerine yorumda bulundu.

Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

Dobralığıyla nam salan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok. Kadın müsaade etmezse erkek bir şey yapamaz" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'yı destekleyen açıklama geldi.

Toroğlu, şöyle konuştu: "Çapkın olan erkek değil kadındır. Erkek, kadına onu beğendiğini hissettirir. Karar veren de kadındır. Kadın ne isterse o olur!"

Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

Türk futbolunun belki de 50 yılı aşkın bir süredir içerisinde Erman Toroğlu. Önce futbolcu, sonra adaletsizliğe isyan ederek hakem, daha sonra da gazeteci ve televizyon yorumcusu olarak futbolun hep merkezinde. Erman Toroğlu'nu bugünlere getiren ise tartışılmaz şekilde yorum gücü ve kimseden korkmadan, çekinmeden; lafı eğip bükmeden fikrini söylemesi.

Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

2017 yılında ilk eşinden ayrılan Toroğlu, 2022'ye evli girdi. Toroğlu geçtiğimiz aylarda, SABAH Pazar'a evinin kapısını açmış ve eşi Ezgi Yavuz ile birlikte samimi söyleşi gerçekleştirmişti. İşte Erman Toroğlu ve eşinin çok özel açıklamaları...

SON DAKİKA