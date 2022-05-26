Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok. Kadın müsaade etmezse erkek bir şey yapamaz" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'yı destekleyen açıklama geldi.

Toroğlu, şöyle konuştu: "Çapkın olan erkek değil kadındır. Erkek, kadına onu beğendiğini hissettirir. Karar veren de kadındır. Kadın ne isterse o olur!"