Kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmişti... Erman Toroğlu’ndan Derya Tuna’ya destek: Çapkın olan kadındır!

Türk spor dünyasının duayen isimlerinden Erman Toroğlu'nu "Bir daha evlenmem" sözünden döndüren güzel eşi Avukat Ezgi Yavuz olmuştu. Dobralığıyla nam salan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok. Kadın müsaade etmezse erkek bir şey yapamaz" açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Erman Toroğlu'ndan Derya Tuna'yı destekleyen açıklama geldi. İşte kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile bu yılın başında evlenen Erman Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...