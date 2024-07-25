Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:28
Kerem Alışık'tan annesi Çolpan İlhan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...
10 yıl önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık tarafından duygusal sözlerle anıldı. Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından, Çolpan İlhan 2014 yılında hayata gözlerini yummuştu. 36 yıl aynı yastığa baş koyan Sadri Alışık ile Çolpan İlhan birbirlerine olan aşklarıyla her zaman örnek çiftlerden oldu... Kerem Alışık, annesinin ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda da babasının duyduğu büyük aşktan bahsetmeden edemedi... İşte Kerem Alışık'ın anne özlemi...