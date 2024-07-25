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Haberler Galeri Kerem Alışık'tan annesi Çolpan İlhan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:28

Kerem Alışık'tan annesi Çolpan İlhan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...

10 yıl önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık tarafından duygusal sözlerle anıldı. Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından, Çolpan İlhan 2014 yılında hayata gözlerini yummuştu. 36 yıl aynı yastığa baş koyan Sadri Alışık ile Çolpan İlhan birbirlerine olan aşklarıyla her zaman örnek çiftlerden oldu... Kerem Alışık, annesinin ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda da babasının duyduğu büyük aşktan bahsetmeden edemedi... İşte Kerem Alışık'ın anne özlemi...

Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...

Kerem Alışık'ın annesi usta sanatçı Çolpan İlhan ölüm yıl dönümünde özlem ve saygı ile anılıyor. Sanatçının oğlu Kerem Alışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkes duygulandırdı...

Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...

10 yıl önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık tarafından özlem dolu sözlerle anıldı.

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Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından, Çolpan İlhan 2014 yılında hayata gözlerini yummuştu.

Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...

36 yıl aynı yastığa baş koyan Sadri Alışık ile Çolpan İlhan birbirlerine olan aşklarıyla her zaman örnek çiftlerden oldu...

Kerem Alışık’tan annesi Çolpan İlhan’ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Gözleri göz değil sanki memleket...

Kerem Alışık, annesinin ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda da babasının duyduğu büyük aşktan bahsetmeden edemedi...

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