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Haberler Galeri Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek
Giriş Tarihi: 29.12.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 07:37

Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

a Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'ye bu hafta Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği Akıldan Kalbe filminin başrolü Kerem Alışık ile, 1 Ocak'ta gösterime girecek Tur Rehberi filminin oyuncuları Cem Gelinoğlu, Eda Akalın ve Engin Türkoğlu konuk oldu.

İLKER GEZİCİ
Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

a Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'de bu hafta ünlü isimler yer aldı.

Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

Bu ünlü isimler arasında; Kerem Alışık ile, 1 Ocak'ta gösterime girecek Tur Rehberi filminin oyuncuları Cem Gelinoğlu, Eda Akalın ve Engin Türkoğlu vardı.

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Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

KEREM ALIŞIK

Programa konuk olan usta oyuncu Kerem Alışık'tan samimi itiraflar geldi. kerem Alışık, "Akıldan Kalbe'deki Sadık rolü, çok etkili zorlu bir roldü. Katmanlı geçişleri yüksek bir işti. Farklı bir karakterdi, okuduğumda da çok etkilenmiştim. Özer Feyzioğlu bana gönderdiğinde çok heyecanlandım, hemen çalışmaya başladım. Özer aradığında Çeşme'de tatildeydim. Bahsettiğinde bile üzerine konuşup fikirlerimi verdim. Daha ilk toplantımıza notlarımla gittim. Karakteri doğru analiz etmişsin dediler. İlk başta tedirgin oldum tabi. Tedirgin olmamak başarısızlığı getirir. Zordu ama zor olduğu için kıymetliydi. İlk başta ürkütüyor ama çalışmaya sığınmak lazımdı. Çok mutlu bir 5 hafta geçirdik."

Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

"HEPİMİZİN ANA YURDU AİLE"

"Bir aile hikâyesi. Sevginin en güçlü hali ailedir, hepimizin ana yurdu aile. Toplumun özünü aile oluşturuyor. Sevinçlerin büyütüldüğü acıların küçültüldüğü yer aile. Bu film işte bu aile yapısını anlatıyor. Ailenin içinde çatlamalar olabilir. Kalple bağlı olduğun yer aile."

Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

"DERS ALINAN BAŞARISIZLIK BAŞARIDIR"

Sadık karakteri de ailesine çok bağlı. Daha iyisini doğrusunu ailene göstermek istersin, doğrudan da olmuyor sadece, aileden hata kendinden oluyor. Her şey yok oluyor sonra onun pişmanlığı sorgulaması yüzleşmesi yaşanıyor. Ders alınan başarısızlık başarıdır. Ailen için daha iyisini yaptığını düşünürken, çocuklarına eşine kötülük yapmış olabiliyorsun. Hayatı akışına, bireyleri hür özgür iradelerine bırak diyor film. Bunu çok kuvvetli bir dram içinde anlatan bir film. Ezcümle pişman ol ama pişman ölme.

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