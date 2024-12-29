Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek

"DERS ALINAN BAŞARISIZLIK BAŞARIDIR"

Sadık karakteri de ailesine çok bağlı. Daha iyisini doğrusunu ailene göstermek istersin, doğrudan da olmuyor sadece, aileden hata kendinden oluyor. Her şey yok oluyor sonra onun pişmanlığı sorgulaması yüzleşmesi yaşanıyor. Ders alınan başarısızlık başarıdır. Ailen için daha iyisini yaptığını düşünürken, çocuklarına eşine kötülük yapmış olabiliyorsun. Hayatı akışına, bireyleri hür özgür iradelerine bırak diyor film. Bunu çok kuvvetli bir dram içinde anlatan bir film. Ezcümle pişman ol ama pişman ölme.