Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:01

Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar

Geçmişte Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in adı son olarak Fenomen Danla Biliçle birlikte anılmıştı. Ancak Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Bürsin, gönlünü başka bir sosyal medya fenomenine kaptırdı. Ünlü oyuncu Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açtı. Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı gayrimenkul alımıyla gündemde. Yetenekli oyuncunun, İstanbul'un en prestijli sitesi Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldı. Kerem Bürsin, bu lüks evde tek başına yaşamayacak!

Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan sonra 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde tanıştığı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu çift ilişkilerini Maldivler tatili ile ilan etmişti.

Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar

2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen gözde çift, geçtiğimiz mart ayında da yollarını ayırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar

En son adı Danla Biliç'le anılan Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu.

Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar

Danla Biliç, bu iddialara da kahkahayı patlatmıştı. Fenomen, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına "Dünyanın en komik olayı olabilir" şeklinde yanıt vermişti.

Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar

Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Bürsin, gönlünü başka bir sosyal medya fenomenine kaptırdı.

SON DAKİKA