Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:55
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
09:01
Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar
Geçmişte Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle aşk yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in adı son olarak Fenomen Danla Biliçle birlikte anılmıştı. Ancak Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Bürsin, gönlünü başka bir sosyal medya fenomenine kaptırdı. Ünlü oyuncu Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açtı. Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı gayrimenkul alımıyla gündemde. Yetenekli oyuncunun, İstanbul'un en prestijli sitesi Beykoz Konakları'nda 50 milyon TL'ye muhteşem bir malikane satın aldı. Kerem Bürsin, bu lüks evde tek başına yaşamayacak!