Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin, magazin dünyasının en gözde sevgilileri arasında yer alıyor. İlişkileri doludizgin devam eden Erçel ve Bürsin, her boş vakitlerini birlikte geçiriyor. Son olarak 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, evinin bahçesinde resim yapan sevgilisinin o anlarını yayınladı. Hayranlarının çok yakıştırdığı Hande Erçel ile Kerem Bürsin, ev halleri ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bürsin'in, "Günün en sevdiğim zamanı" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.