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Haberler Galeri Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 10:50

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin, magazin dünyasının en gözde sevgilileri arasında yer alıyor. İlişkileri doludizgin devam eden Erçel ve Bürsin, her boş vakitlerini birlikte geçiriyor. Son olarak 34 yaşındaki yakışıklı oyuncu, evinin bahçesinde resim yapan sevgilisinin o anlarını yayınladı. Hayranlarının çok yakıştırdığı Hande Erçel ile Kerem Bürsin, ev halleri ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bürsin'in, "Günün en sevdiğim zamanı" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

Oyuncu çift Kerem Bürsin ile Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

MALDİVLERDE AŞK TATİLİ

Haklarında çıkan 'aşk' haberlerini uzun süre reddeden ikili, nisan ayında Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıya iddiaları doğrulamıştı.

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Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

Rol aldıkları dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan çift, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da yorgunluk atmıştı. İkili ardından İstanbul'a dönmüştü.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

"GÜNÜN EN SEVDİĞİM SAATİ"

Şimdilerde boş vakitlerinin tümünü beraber geçiren Hande Erçel-Kerem Bürsin çiftinden yakışıklı oyuncu, önceki gün sevgilisinin evindeydi.

Kerem Bürsin sevgilisi Hande Erçel ile ev hallerini paylaştı! Sosyal medyada ilgi odağı oldular...

Sanata tutkusu ve yeteneği ile bilinen Hande Erçel, resim yapmak üzere hazırlıklara başlıyordu. Bürsin ise sevgilisinin fotoğrafını çekip, "Günün en sevdiğim zamanı" notunu düştü.

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