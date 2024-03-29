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Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:39

Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı...

Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan Pamuk, geçtiğimiz haftalarda gönlünü Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı. Ardından Pamuk ve Yazıcı'nın ortaya çıkan fotoğrafları aşkı belgelemişti. İkili geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Ünlü futbolcu, geçen eylül ayında tatile gittikleri Como Gölü'nde Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile orada birlikte yaşadığı sevgilisi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yurda kesin dönüş yapacakları konuşuluyor.

BÜLENT CANKURT
Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk’a evlilik teklif etmiş ve evet cevabını almıştı...

Son günlerde Fransa'nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile orada birlikte yaşadığı sevgilisi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yurda kesin dönüş yapacakları konuşuluyor.

Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk’a evlilik teklif etmiş ve evet cevabını almıştı...

Biraz sorup soruşturdum, evet Yusuf, beş yıllık Fransa macerasını sonlandırıp artık Türkiye'de top koşturmaya karar vermiş. Bu kararının nedeni ise; yuva kuracak olmasıymış.

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Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk’a evlilik teklif etmiş ve evet cevabını almıştı...

Hatırlarsanız, ünlü futbolcu, geçen eylül ayında tatile gittikleri Como Gölü'nde Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı.

Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk’a evlilik teklif etmiş ve evet cevabını almıştı...

Bu yaz evlilik planları yapıyorlarmış ve yeni yuvalarını da Türkiye'de, İstanbul'da kurmak istiyorlarmış.

Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk’a evlilik teklif etmiş ve evet cevabını almıştı...

O yüzden Yusuf, İstanbul takımlarıyla transfer görüşmesi yapıyormuş. Kulağıma gelen bir bilgi de, mesleğinden uzak kalan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un artık İstanbul'a gelip setlere dönmek istediği yönünde. Allah gönüllerine göre verir inşallah.

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