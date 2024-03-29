Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
09:39
Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı...
Bir dönem Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan Pamuk, geçtiğimiz haftalarda gönlünü Yusuf Yazıcı'ya kaptırmıştı. Ardından Pamuk ve Yazıcı'nın ortaya çıkan fotoğrafları aşkı belgelemişti. İkili geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti. Ünlü futbolcu, geçen eylül ayında tatile gittikleri Como Gölü'nde Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile orada birlikte yaşadığı sevgilisi oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yurda kesin dönüş yapacakları konuşuluyor.