Kesin dönüş sebebi belli oldu! Yusuf Yazıcı Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etmiş ve "evet" cevabını almıştı...

O yüzden Yusuf, İstanbul takımlarıyla transfer görüşmesi yapıyormuş. Kulağıma gelen bir bilgi de, mesleğinden uzak kalan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un artık İstanbul'a gelip setlere dönmek istediği yönünde. Allah gönüllerine göre verir inşallah.