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Haberler Galeri Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:15

Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

76 yaşındaki usta sanatçı Erdal Özyağcılar, bir dönemin unutulmazlarından Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Sultan filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan Özyağcılar, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte merak edenler için Kibar Feyzo'nun Zülfo'su Erdal Özyağcılar'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin merak edilen eşleri.

Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, efsane filmler Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ile bir döneme damga vurmuştu.

Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı.

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Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

Erdal Özyağcılar, yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

Erdal Özyağcılar, sosyal medyada takipçisi çok olan oyunculara daha fazla teklif götürülmesini eleştirmişti.

Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

Erdal Özyağcılar, sosyal medyada trend olmuştu.

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