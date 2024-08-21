Kibar Feyzo’nun Zülfo’su Erdal Özyağcılar’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü!

Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:15
76 yaşındaki usta sanatçı Erdal Özyağcılar, bir dönemin unutulmazlarından Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Sultan filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan Özyağcılar, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte merak edenler için Kibar Feyzo'nun Zülfo'su Erdal Özyağcılar'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin merak edilen eşleri.