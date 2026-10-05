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Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: “Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?”
Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 10:44
Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: “Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?”
Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, son günlerde dış görünüşü üzerinden yapılan acımasız yorumlara daha fazla sessiz kalamadı. Kötü niyetli mesajların arkasındaki ismi işaret eden ünlü isim, "Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?" diyerek adeta ateş püskürdü.