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Haberler Galeri Magazin Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: “Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?”
Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 10:44

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: “Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?”

Verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca, son günlerde dış görünüşü üzerinden yapılan acımasız yorumlara daha fazla sessiz kalamadı. Kötü niyetli mesajların arkasındaki ismi işaret eden ünlü isim, "Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?" diyerek adeta ateş püskürdü.

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Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Müzik dünyasındaki güçlü sesi, sahne performansları ve kendine özgü yorumuyla uzun yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Işın Karaca, sanat hayatı boyunca fiziksel değişimiyle de adından söz ettirdi.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren zaman zaman kilo problemleri yaşayan ünlü sanatçı, bir dönem 130 kiloya kadar ulaşarak ciddi bir dönüşüm sürecinin eşiğine geldi.

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Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Yaşadığı bu durumun ardından kararlı bir adım atan Karaca, zaman içinde toplamda 75 kilo vererek 55 kiloya geriledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Geçirdiği büyük değişimle dikkat çeken ünlü sanatçı, sosyal medyada dış görünüşü üzerinden yapılan kötü yorumlara maruz kalmaya devam ederken adeta ateş püskürdü.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

"BİLİN Kİ PEŞİNİZDEYİM!"

Kendisine yönelik yapılan olumsuz eleştirilerin ve karalama çabalarının arkasında yakın çevresinden birilerinin olabileceğini ima eden Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gözdağı verdi.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Yaşananlara daha fazla katlanamayacağını belirten ünlü şarkıcı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu kötü yorumları kim yazdırıyorsa bilin ki peşinizdeyim! Bilinçli karalamanıza susacağız mı sandınız! Muhtemelen yakın çevremizden dur bakalım!" Ünlü sanatçının bu çıkışı magazin gündeminde yankı bulurken, sosyal medyada da Karaca'ya destek mesajları geldi.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

AÇLIK KRİZİNİ BASTIRAN SIVI DESTEĞİ

Zayıflama sürecinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Işın Karaca, gün içinde tek öğün beslenme modelini benimsediğini dile getirerek adından söz ettirmişti.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Günün büyük bölümünü katı gıda almadan geçirdiği bu sistemde iştah kontrolünü sağlamak için kendine has pratik çözümler geliştiren ünlü isim, çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını belirtmişti.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

AYRAN, KEFİR, SU...

Bu yöntemin yeme dürtüsünü büyük ölçüde kestiğini vurgulayan Karaca, açlık hissettiği zamanlarda katı gıdalar yerine ayran, kefir ve su gibi sıvılar tüketmeyi tercih ettiğini ifade etmişti.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

ZARA

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim."

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" dedi.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Kilosu üzerinden yapılan yorumlara ateş püskürdü! Işın Karaca: Peşinizdeyim, susacağımızı mı sandınız?

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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