Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:23
"Kim der ki 42 yaşında" 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel'in fit haline övgüler yağdı...
Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Bergüzar Korel 42 yaşına girmişti. 3 çocuk annesi sevilen oyuncu Bergüzar Korel, şu sıralar yeni projesi için form tutuyor. Önce sarı saçlarını koyu renge boyatan Bergüzar Korel sonra uzatmıştı. Yürüyüşlere başlayan Bergüzar Korel, son olarak spor taytı ve büstiyeri ile ayna pozu verdi. Bergüzar Korel'in fit haline hayranlarından övgüler yağdı... İşte Bergüzar Korel'in ayna pozu...