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Haberler Galeri "Kim der ki 42 yaşında" 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel'in fit haline övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:23

"Kim der ki 42 yaşında" 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel'in fit haline övgüler yağdı...

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Bergüzar Korel 42 yaşına girmişti. 3 çocuk annesi sevilen oyuncu Bergüzar Korel, şu sıralar yeni projesi için form tutuyor. Önce sarı saçlarını koyu renge boyatan Bergüzar Korel sonra uzatmıştı. Yürüyüşlere başlayan Bergüzar Korel, son olarak spor taytı ve büstiyeri ile ayna pozu verdi. Bergüzar Korel'in fit haline hayranlarından övgüler yağdı... İşte Bergüzar Korel'in ayna pozu...

Kim der ki 42 yaşında 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel’in fit haline övgüler yağdı...

Daha önce saçlarını kestirip sarıya boyatan Bergüzar Korel, yakın zamanda yine imaj tazeledi. 42 yaşındaki güzel oyuncu Bergüzar Korel yeni projesi için baştan aşağı değişiyor...

Kim der ki 42 yaşında 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel’in fit haline övgüler yağdı...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in kasım ayında kucağına aldı.

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Kim der ki 42 yaşında 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel’in fit haline övgüler yağdı...

Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel, Esra Erol'a benzetilen sarı saçlarına yeni projesi için veda etti.

Kim der ki 42 yaşında 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel’in fit haline övgüler yağdı...

Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde yeniden imajını değiştirdi ve son halini takipçilerini beğenisine sundu.

Kim der ki 42 yaşında 3 çocuk annesi Bergüzar Korel taytını çekti pozunu verdi! Bergüzar Korel’in fit haline övgüler yağdı...

Yer aldığı proje için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Bergüzar Korel, saçlarını önce koyu renge boyatmıştı.

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