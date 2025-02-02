Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…
Giriş Tarihi: 02.02.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 08:55

Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alır Şevket AltuğŞekerpare', 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi yapımlarda sergilediği performansıyla hafızalara kazındı. Gözlerden uzakta bir yaşam süren 81 yaşındaki Şevket Altuğ'un son halini görenler tanıyamadı. Ayrıca ünlü oyuncunun 53 yıllık eşi de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…

Usta oyuncu Şevket Altuğ, yeni yaşını kutladı. Doğum günü pastasıyla poz verdi, 81. yaşını böyle kutladı. 'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un bu fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. 81 yaşına giren usta oyuncu doğum günü pastasıyla poz vermişti.

Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ

SON DAKİKA