Giriş Tarihi: 02.02.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
08:55
Kim der ki Şevket Altuğ 81 yaşında! Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız! Meğer 53 yıllık eşi de…
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alır Şevket Altuğ… Şekerpare', 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi yapımlarda sergilediği performansıyla hafızalara kazındı. Gözlerden uzakta bir yaşam süren 81 yaşındaki Şevket Altuğ'un son halini görenler tanıyamadı. Ayrıca ünlü oyuncunun 53 yıllık eşi de ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.