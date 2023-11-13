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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 21:45

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

ATV'nin en çok para kazandıran reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircileri hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece tarihi anlar yaşandı. Artan ödül miktarı olan 5 milyon TL ilk kez açıldı. Yarışmacı Eyüp İşler, 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı Eyüp İşler, yanlış cevap verdi yarışmadan 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Eyüp İşler bugün A Haber'e konuştu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Eyüp İşler'in büyük itirafı!

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de dün tarihi anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

Milyoner'de artan ödül olan 5 milyon TL, dün ilk kez yarışmacı tarafından açıldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı, milyonları ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler'den büyük itiraf!

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

İŞTE 5 MİLYONLUK SORU

Yarışmacının karşısına, "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasında ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

Şıklarda ise; A) Çorum, B) Yozgat, C) Sivas, D) Tokat yer aldı.

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