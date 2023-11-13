Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk soruyu açtırmıştı! Eyüp İşler’den büyük itiraf!

Giriş Tarihi: 13.11.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 21:45

ATV'nin en çok para kazandıran reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircileri hayran bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'de dün gece tarihi anlar yaşandı. Artan ödül miktarı olan 5 milyon TL ilk kez açıldı. Yarışmacı Eyüp İşler, 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı Eyüp İşler, yanlış cevap verdi yarışmadan 50 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Eyüp İşler bugün A Haber'e konuştu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Eyüp İşler'in büyük itirafı!