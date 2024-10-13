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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!
Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 00:20

Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!

ATV'nin en çok izlenen, dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan Serhat Cin isimli yarışmacı, henüz ikinci soruda elenerek hem izleyicileri, hem de ünlü sunucuyu oldukça şaşırttı. Yarışmacının verdiği cevap sonrası tepkisi ve ünlü sunucuyla arasında geçen diyalog programa damga vurdu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, başarılı performanslar yer aldı.

İKİNCİ SORUDA ELENDİ

Bu hafta programa katılan Hukuk Fakültesi öğrencisi Serhat Cin isimli yarışmacı, henüz ikinci soruda elenerek herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner'de yarışmacının elendiği o soru!

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Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!

İŞTE O SORU!

Yarışmacını karşısına ikinci soruda, "Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!

Yarışmacı, 'A- İyiiki' cevabını verdi, ancak doğru cevap 'Hoşbeş' olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner'de yarışmacının elendiği o soru!

Kim Milyoner Olmak İster’de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!

YARIŞMADAN ELENDİ

Kolay soru sonrası yarışmacı yarışmadan elendi.

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