Giriş Tarihi: 05.10.2024 03:18
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
03:18
Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...
Atv ekranlarının sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yayınlanan yeni bölümde 500 bin TL değerindeki soru açıldı. Yarışmacı, Ramazan Çulha risk aldı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmak için soruyu cevapladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni ve son bölümünde yaşananlar...