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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 03:18 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 03:18

Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

Atv ekranlarının sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yayınlanan yeni bölümde 500 bin TL değerindeki soru açıldı. Yarışmacı, Ramazan Çulha risk aldı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmak için soruyu cevapladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni ve son bölümünde yaşananlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

Kim Milyoner İster'in yeni ve son bölümü heyecanlı bir yarışmaya sahne oldu. 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

"BACAKLARIMDA GÜÇ YOK"

19 yaşındaki doğuştan engelli Ramazan Çulha, kendi hayat hikayesini şöyle anlattı: Sinoplu'yum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum"

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Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

Yarışmacının karşısına 500 bin TL değerinde "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?" sorusu çıktı.

SORU: TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?
A: Eymen
B: Yusuf
C: Alparslan
D: Berkecan

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

MİLYONLUK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI

Bunun üzerine yarışmacı "C: Alparslan "cevabını verdi. Yarışmacı böylece doğru cevabı vererek 12. sorudaki 1 milyon değerindeki soruyu açmaya hak kazandı.

Milyonluk soru pazar günü yeni bölümüyle atv ekranlarında açılacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

İşte yarışmacının karşısına çıkan sorular ve verdiği yanıtlar...

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