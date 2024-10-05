Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Milyonluk soru açılacak: Adım adım büyük ödüle...

"BACAKLARIMDA GÜÇ YOK"

19 yaşındaki doğuştan engelli Ramazan Çulha, kendi hayat hikayesini şöyle anlattı: Sinoplu'yum bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı falan kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum"