Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
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Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Programa katılan bir yarışmacı, 6. soruda elendikten sonra sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Hem ünlü sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyiciler evlilik teklifi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o anlar...