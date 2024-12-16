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Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 00:05

Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Programa katılan bir yarışmacı, 6. soruda elendikten sonra sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Hem ünlü sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyiciler evlilik teklifi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Programa katılan bir yarışmacının sevgilisine yaptığı evlilik teklifi stüdyodaki herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...

Alper Susuz isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak 6. Soruya kadar ilerleme başarısı gösterdi.

6. soruda kendisine "Hangisi kendini korumak için sert sırt bölgesini dışarıda bırakacak şekilde kapanıp ton halini alan memeli bir hayvandır?" sorusu yöneltildi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...

Şıklar arasında, "Alpaka", "Valabi", "Ornitorenk" ve "Armadillo" yer alıyordu.

Telefonla joker hakkını kullanan Alper Susuz, arkadaşının söylediği şıkkı tercih ederek cevap olarak "Ornitorenk" dedi.

Soruya yanlış cevap veren Susuz, 6. Soruda yarışmaya veda etti ve 5 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Alper Susuz, yarışmanın ardından "Bugün burada olmanın bir vesile olacağına inandığım bir şeyi yapmak istiyorum" diyerek Oktay Kaynarca'dan izin aldı ve sevgilisinin yanına gitti.

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! Hem sunucu Oktay Kaynarca hem de izleyicileri şaşırtan o anlar...

"Hayatıma ışık gibi girdin. Sanırım şimdiye kadar mutluluğu bu denli yaşayamadım. Seni çok seviyorum. Daha önceden bu teklifi yapmak isterdim ama bu kadar güzel seyircilerin arasında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ömür boyu benimle yaşlanmaya, benimle birlikte olmaya evet der misin?" diyerek sevgilisine evlilik teklifi etti.

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