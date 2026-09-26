Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

5 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU!

1 Milyon TL'lik soruyu doğru cevapladıktan sonra 5 Milyon TL'lik soruyu açtıran Berk Göktaş, soruyu doğru cevaplayarak 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu!

Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Doğru Cevap: C: Nohut