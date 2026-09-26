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Giriş Tarihi: 26.09.2026 19:57

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Yıllardır atv ekranlarında ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, milyonluk soruya kadar ilerlemeyi başaran yarışmacılar da büyük merak uyandırıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran milyonluk sorular ve yarışmacıların verdiği yanıtlar...

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Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yarışmada 1 milyon TL'lik soruya yanıt verme hakkı elde eden isimler merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına damga vuran milyonluk sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

2013 yılında atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de bir ilk yaşandı. Üniversite öğrencisi Şeyma Özin, yarışmada 1 milyon TL'lik soruya ulaşan ilk yarışmacı oldu. Yarışmanın ilk milyonluk sorusu ise ünlü tarihçi Herodot ile ilgiliydi.

Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?

A: Ver
B: Anne
C: Ekmek
D: Su
Doğru Cevap: C: Ekmek

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Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

1 milyon TL'lik soru hakkında fikri olmadığını belirten Şeyma Özin, yine de yanıt verme kararı aldı. Özin, A şıkkındaki "Ver" seçeneğini işaretledi ancak soruya yanlış cevap vererek yarışmadan 15 bin TL ile ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanan ikinci isim, 19 yaşındaki Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım oldu.

Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem
Doğru Cevap: C: Arı

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Risk almak istemeyen Çağdaş İrfan Yıldırım, 1 milyon TL'lik soruda çekilme kararı aldı. Doğru yanıtı verebilecek olmasına rağmen yarışmaya devam etmeyen Yıldırım, 250 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

12. Soruya kadar ulaşmayı başaran Arda Ayten, İstiklal Marşı ile ilgili soruyu kısa sürede bildi.

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: C: Toprak

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Genç yarışmacı Arda Ayten, sorunun cevabını İstiklal Marşı'nı baştan sona okuyarak buldu. "Toprak" cevabını veren Ayten, 1 milyon TL'lik ödülün ilk sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Finale kadar büyük bir başarıyla basamakları tamamlayan Batu Alıcı'da 1 milyonluk soruyu açtıran isimler arasındaydı.

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Doğru Cevap: A: Bala Hatun

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Risk almak istemeyen genç yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı alarak 400 bin TL kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Sorulara doğru yanıt vererek adım adım finale yürüyen Rabia Birsen Göğercin, tüm Türkiye'nin kalbini kazandı. Hikayesiyle izleyicilere duygu seli yaşatan Rabia Birsen, 1 milyonluk soruyu açtırdı.

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A: Ş
B: V
C: G
D: H
Doğru Cevap: B: V

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Rabia Birsen Göğercin soruya B şıkkıyla cevap verdi. "V" harfini seçen Göğercin, doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

5 MİLYONLUK SORUYU İLK KEZ AÇTIRDI!

Kim Milyoner Olmak İster?'de artan ödül ile ilk kez yarışan Eyüp İşler, ilk önce 1 milyon TL'lik soruya doğru verdi! Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Sorulara art arda doğru yanıt veren Eyüb İşler, 5 milyon TL'lik soruya ulaştı.

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum
B: Yozgat
C: Sivas
D: Tokat
Doğru Cevap: A: Çorum

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

İzleyicilere ilk kez 5 milyonluk soru heyecanı yaşatan Eyüb İşler, "Tokat" cevabını verdi.


Sorunun doğru yanıtının "Çorum" olduğunu gören İşler, 50 bin TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de takdir toplayan 19 yaşındaki Berk Göktaş da 1 milyonluk soruyu açtırdı.

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?
A: Mustafa Kemal Paşa, Antep
B: Kazım Karabekir Paşa, Erzurum
C: Miralay İsmet, Malatya
D: Fevzi Paşa, Kozan
Doğru Cevap: D: Fevzi Paşa, Kozan

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

5 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU!

1 Milyon TL'lik soruyu doğru cevapladıktan sonra 5 Milyon TL'lik soruyu açtıran Berk Göktaş, soruyu doğru cevaplayarak 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu!

Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Doğru Cevap: C: Nohut

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Halil Enver Zorlu, Milyoner sorularına doğru yanıtlar vererek onikinci soruya ulaştı. "Hangisi TDK'de tanımı olan bir ifade değildir" şeklindeki 500 Bin TL'lik on birinci soruya jokersiz kısa süre içinde yanıt veren Halil Enver Zorlu, 1 Milyonluk on ikinci soruya ulaştı. Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 1 Milyon TL değerindeki Fenerbahçe sorusunda heyecan dolu anlar yaşandı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saracoğlu

Doğru cevap: C: Ziya Songülen

Yarışmacı, doğru cevabı bilmediğini belirterek 500 bin TL'lik ödülü alarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Ecesu Ürker de kendisine sorulan 11 soruya da doğru yanıt verdi ve tam 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

A: Batı Hun İmparatorluğu

B: Harzemşahlar

C: Avar İmparatorluğu

D: Anadolu Selçuklu Devleti

Doğru cevap: D: Anadolu Selçuklu Devleti

Yarışmanın en heyecanlı anında, Ürker dikkatli bir değerlendirme yaptı ve çekilme hakkını kullanarak yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında başarılı bir performans sergileyen 74 yaşındaki Günay Karataş, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı. İlgi çeken ismin Muğla'da yaşadığı ve girişimcilikle uğraştığı öğrenildi.


TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?

A: İngiliz

B: Alman

C: Fransız

D: Hint

Yarışmanın bu aşamasında çekilerek 500 bin TL'lik ödül kazanan Günay teyze, devam etmesi halinde D şıkkında yer alan 'Hint' seçeneğini işaretleyeceğini belirtti.

Sorunun doğru cevabı ise TDK kaynaklarına göre "Alman" olarak açıklandı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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