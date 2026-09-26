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Kim Milyoner Olmak İster'de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.09.2026 19:57
Kim Milyoner Olmak İster'de tüm zamanların milyonluk soruları ve cevapları! Kim elendi, kim kazandı? İşte detaylar...
Yıllardır atv ekranlarında ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, milyonluk soruya kadar ilerlemeyi başaran yarışmacılar da büyük merak uyandırıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran milyonluk sorular ve yarışmacıların verdiği yanıtlar...