’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Erkan Karadeniz adlı yarışmacıya "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu soruldu. Yarışmacı, soruyu cevaplarken sesli düşünüp, Paris'in yüzyıllar önce devrim yaptığına ve insan hakları bildirgesi yayınladığına dikkat çekerek giyotinle idam vahşetinin günümüze yakın bir tarihte olamayacağını belirtip şıklardaki günümüze en uzak tarihi seçti. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının verdiği yanıt sonrası Kenan İmirzalıoğlu'nun konuşması batı sevicilere ders niteliğinde oldu. Kim Milyoner Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun gündem yaratan sözlerini GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan köşesine taşıdı...