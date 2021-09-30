’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

Yarışmacının yaşadığı şok karşısında sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise "Daha önce, '1956 yılında Afrika'dan getirilen siyahinin, kafes içinde halk önünde sergilendiği ülke hangisidir?' şeklinde bir sorumuz olmuştu. Bu sorunun doğru cevabı Belçika'ydı. O yarışmayı takip etmiş olsaydın, Belçika'nın Fransa'ya yakın olmasından dolayı bu sorunun cevabı için 1977 şıkkını seçebilirdin" diye konuştu.