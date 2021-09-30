Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!
Giriş Tarihi: 30.09.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 09:38

'Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu'ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Erkan Karadeniz adlı yarışmacıya "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu soruldu. Yarışmacı, soruyu cevaplarken sesli düşünüp, Paris'in yüzyıllar önce devrim yaptığına ve insan hakları bildirgesi yayınladığına dikkat çekerek giyotinle idam vahşetinin günümüze yakın bir tarihte olamayacağını belirtip şıklardaki günümüze en uzak tarihi seçti. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısının verdiği yanıt sonrası Kenan İmirzalıoğlu'nun konuşması batı sevicilere ders niteliğinde oldu. Kim Milyoner Olmak İster? sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun gündem yaratan sözlerini GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan köşesine taşıdı...

ÖMER KARAHAN
’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Erkan Karadeniz adlı yarışmacıya "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu soruldu.

’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

Yarışmacı, soruyu cevaplarken sesli düşünüp, Paris'in yüzyıllar önce devrim yaptığına ve insan hakları bildirgesi yayınladığına dikkat çekerek giyotinle idam vahşetinin günümüze yakın bir tarihte olamayacağını belirtip şıklardaki günümüze en uzak tarihi seçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

Karadeniz, doğru cevabın '1977' olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

Yarışmacının yaşadığı şok karşısında sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise "Daha önce, '1956 yılında Afrika'dan getirilen siyahinin, kafes içinde halk önünde sergilendiği ülke hangisidir?' şeklinde bir sorumuz olmuştu. Bu sorunun doğru cevabı Belçika'ydı. O yarışmayı takip etmiş olsaydın, Belçika'nın Fransa'ya yakın olmasından dolayı bu sorunun cevabı için 1977 şıkkını seçebilirdin" diye konuştu.

’Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vuran soru! Kenan İmirzalıoğlu’ndan batı sevicilere ders niteliğinde yanıt!

Aslında İmirzalıoğlu ders niteliğinde derin bir cevap ve tarihi bir hatırlatmada bulundu seyirciye.

SON DAKİKA