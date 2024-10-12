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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Bingöl'den Boğaziçi'ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti
Giriş Tarihi: 12.10.2024 03:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 03:01

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Bingöl'den Boğaziçi'ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti

Atv ekranlarının sevilen en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni ve son bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. Biribirinden başarılı yarışmacıların konuk olduğu programda 22 yaşındaki İremnur Çiftçi'nin başarı hikayesi dikkat çekti. Genç yarışmacı, Bingöl'den Boğaziçi Üniversitesi'ne uzanan örnek eğitim hayatını anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Bingöl’den Boğaziçi’ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti

Atv ekranlarının en çok izlenen ve en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyenleri ekranlara kilitledi. Heyecan dolu son bölümde 22 yaşındaki yarışmacının örnek eğitim hayatı dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Bingöl’den Boğaziçi’ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti

Boğaziçi Üniversitesi i Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi olan yarışmacı İremnur Çiftçi, Bingöl'den İstanbul'a uzanan eğitim hayatını şöyle anlattı:

"Ortaokula geçtikten sonra yatılı okumam gerekti. Sonrasında da lise sınavında Türkiye 1.si olduktan sonra İstanbul'a gelmek istedim. O dönem benim babam dışında kisme 13 yaşındaki kızını şehir dışına yollamazdı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Bingöl’den Boğaziçi’ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti

Bingöl'de alışveriş merkezi bile yoktu. Öyle bir yerden gelmek gerçekten değişikti."

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Bingöl’den Boğaziçi’ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti

İşte yarışmada yaşananlar...

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Bingöl’den Boğaziçi’ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti
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