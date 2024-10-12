Giriş Tarihi: 12.10.2024 03:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
03:01
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Bingöl'den Boğaziçi'ne uzanan hayat hikayesi: Anlattıklarıyla mest etti
Atv ekranlarının sevilen en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni ve son bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşattı. Biribirinden başarılı yarışmacıların konuk olduğu programda 22 yaşındaki İremnur Çiftçi'nin başarı hikayesi dikkat çekti. Genç yarışmacı, Bingöl'den Boğaziçi Üniversitesi'ne uzanan örnek eğitim hayatını anlattı.