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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!
Giriş Tarihi: 27.09.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:42

Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!

ATV'nin reytingleri altüst eden yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Programa katılan Abdulgani Güleç isimli yarışmacı, hem izleyicileri hem de Oktay Kaynarca'yı güldürdü. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o eğlenceli anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?'de eğlenceli anlar!

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Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!

YARIŞMACI HERKESİ GÜLDÜRDÜ!

Programa katılan Abdulgani Güleç isimli yarışmacı, hem izleyicileri hem de Oktay Kaynarca'yı güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!

İLK BARAJ SORULARINI KOLAYLIKLA GEÇTİ

Yarışmacı ilk baraj sorularını başarıyla geçti.

Kim Milyoner Olmak İster?’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster?’de eğlenceli anlar!

Dördüncü soruda yarışmacının karşısına, "Hangisi eklem bacaklı, çok ayaklı bir hayvandır?" sorusu çıktı.

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