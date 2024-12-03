Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
12:01
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu
atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına yarışmacı olarak bu kez işitme engelli bir yarışmacı katıldı. Ankara'da yaşayan ve milli sporcu olan 24 yaşındaki Hüseyin Görücü için formatta değişikliğe gidilerek yeminli tercüman vasıtasıyla yarışmasına olanak sağlandı. Sergilediği performansla izleyenleri ekran başına kilitleyen Görücü, 11'inci soruda yarışmadan çekilerek 300 bin lira para ödülünü kazandı. Hem performansıyla hem de hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı Hüseyin Görücü, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.