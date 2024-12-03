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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu
Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:01

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına yarışmacı olarak bu kez işitme engelli bir yarışmacı katıldı. Ankara'da yaşayan ve milli sporcu olan 24 yaşındaki Hüseyin Görücü için formatta değişikliğe gidilerek yeminli tercüman vasıtasıyla yarışmasına olanak sağlandı. Sergilediği performansla izleyenleri ekran başına kilitleyen Görücü, 11'inci soruda yarışmadan çekilerek 300 bin lira para ödülünü kazandı. Hem performansıyla hem de hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı Hüseyin Görücü, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

ASLI TOPRAK
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

"ASIL ZORLUK DIŞARIDA BAŞLIYOR"

Kayserili bir ailenin en küçük çocuğu Hüseyin Görücü, tüm ailesinin işitme engelli olduğunu belirterek, "Ben ve annem doğuştan işitme engelliyiz. Babam ve ağabeyim ise geçirdikleri yüksek ateşli bir hastalık nedeniyle duyma yetilerini kaybettiler. Fakat hepimiz işaret diliyle konuşabildiğimiz için bir sorun yaşamıyoruz. Birlikteyken çok mutluyuz. Bizim için asıl zorluk dışarıya çıktığımız zaman başlıyor. Genellikle insanlar işaret dili bilmediği için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. O yüzden hastane, okul, adliye gibi birçok alanda tercümanların olması gerekiyor." İfadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

Anne ve babasının okuma yazma bilmemesine rağmen kendisini okutmak için çok çabaladığını anlatan genç adam, kelimeleri 7 yaşından itibaren tanımaya başladığını, hayata dezavantajlı başlamasına rağmen toplum içerisinde eşit olduklarını belirtti.

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Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

"SPOR HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Çalışma ve okuma azmi sayesinde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazanarak antrenörlük eğitimi ve formasyon aldığını söyleyen Görücü, " Spora karşı olan ilgim 8 yaşlarında annemle gittiğim bir parkta başladı. Orada futbol oynayan çocuklar dikkatimi çekti. Öte yandan o dönemlerde ağabeyim de Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde oynuyordu. Onun da yönlendirmesiyle bu merak aslında hayatımın dönüm noktası oldu" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"

"hayatımdaki engelin hayallerimin önüne geçmesine izin vermiyorum. Çalıştıkça her şey mümkün" diyen Hüseyin Görücü, "Eğitim hayatımda zorlansam da üniversiteden mezun oldum ve yapamazsın diyenlere inat antrenörlük yapıyorum. Şimdilerde Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde hem futbol oynuyorum hem de kulübün başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Hatta bundan 6 yıl önce de (2008) U21 Milli Takım Avrupa Şampiyonası kapsamında İsveç'te altın madalya alarak başarımı kanıtladım. En büyük hedefimse A Milli takımda yer alarak işitme engellilerin de bu alanda yapabileceklerini göstermek" şeklinde konuştu.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

"BENİM EN MUTLU GÜNLERİMDEN BİRİ"

Küçük yaşlardan itibaren yarışmanın takipçisi olduğunu ve kendi kendine sürekli yarıştığını anlatan Hüseyin Görücü yarışmaya katılmaya karar verme sürecini ise şöyle anlattı;

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