Kim Milyoner Olmak İster’e katılan işitme engelli gencin hikayesi herkese örnek oldu! Engellere rağmen hayaline kavuştu

"ASIL ZORLUK DIŞARIDA BAŞLIYOR"

Kayserili bir ailenin en küçük çocuğu Hüseyin Görücü, tüm ailesinin işitme engelli olduğunu belirterek, "Ben ve annem doğuştan işitme engelliyiz. Babam ve ağabeyim ise geçirdikleri yüksek ateşli bir hastalık nedeniyle duyma yetilerini kaybettiler. Fakat hepimiz işaret diliyle konuşabildiğimiz için bir sorun yaşamıyoruz. Birlikteyken çok mutluyuz. Bizim için asıl zorluk dışarıya çıktığımız zaman başlıyor. Genellikle insanlar işaret dili bilmediği için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. O yüzden hastane, okul, adliye gibi birçok alanda tercümanların olması gerekiyor." İfadelerini kullandı.