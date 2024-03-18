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Haberler Galeri Kimse bilmiyordu Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:58

Kimse bilmiyordu Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Naşit Özcan'ın hayatını araştıranlar şoke oldu. Sadece Hababam Sınıfı'nın değil hepimizin Hafize Ana'sıydı. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin yeni başsavcısı oldu. Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat veren isim Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar babası da ünlü bir oyuncu. İşte Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan...

Kimse bilmiyordu Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan’ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!

Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan, bakın kim çıktı. Hem halası Türk sinemasının duayen ismi hem de babası usta oyuncu. İşte, Başsavcı Ertuğrul'un halası ve babası…

Kimse bilmiyordu Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan’ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Kimse bilmiyordu Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan’ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!

Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı.

Kimse bilmiyordu Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan’ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!

Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin yeni başsavcısı oldu.

Kimse bilmiyordu Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul meğer... Naşit Özcan’ın halası Adile Naşit babası bakın kim çıktı!

Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat veren isim Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar babası da ünlü bir oyuncu.

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