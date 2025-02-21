Kiraz Mevsimi'nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... "Bulunduğu yere aydınlık getiriyor"

"TERSİ PİS DURUYOR"

Eşi Özge Gürel'i ilk gördüğünde ne düşündüğünü söyleyen Çayoğlu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen diyebileceğimiz bir enerji. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü tersi pis de duruyor. Benden ve bildiğim her şeyden, herkesten çok farklı bir auraydı. Merhameti, empati gücü, hayat görüşü; aşırı merak uyandırıcıydı benim için. Ne olduğunu pek anlamadan âşık oldum, onun da olması için çok uğraştım. O yolculuk müthiş bir deneyimdi benim için; aşk adına neler yapabildiğimi gördüm. O günden bu yana değişen bir şey yok." ifadelerinde bulundu.