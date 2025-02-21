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Haberler Galeri Kiraz Mevsimi'nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... "Bulunduğu yere aydınlık getiriyor"
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:05

Kiraz Mevsimi'nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... "Bulunduğu yere aydınlık getiriyor"

Dizi setindeki arkadaşlıklarını 7 yıl boyunca aşka dönüştüren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. İtalya'da görkemli bir düğün yapan ünlü çift, uzun süre magazin gündemini süslemişti. İkilinin dillere destan aşkı her daim konuşulurken Serkan Çayoğlu son olarak eşine olan hayranlığını dile getirdi. İşte duyunca 'ben de böyle sevilmek istiyorum' diyeceğiniz o açıklamlar...

Kiraz Mevsimi’nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... Bulunduğu yere aydınlık getiriyor

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, Temmuz 2022'de Almanya'da nikah masasına oturmuştu.

Kiraz Mevsimi’nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... Bulunduğu yere aydınlık getiriyor

7 yıl boyunca aşk yaşayan ikili, bir ay sonra İtalya'da düğün yapmıştı.

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Kiraz Mevsimi’nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... Bulunduğu yere aydınlık getiriyor

Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen çift, sosyal medyayı adeta ele geçirmişti.

Kiraz Mevsimi’nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... Bulunduğu yere aydınlık getiriyor

Hürriyet'in haberine göre ünlü çift, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir derginin karşısına geçti. Aşklarına dair samimi açıklamalarda bulunan evli çift, sosyal medyada ses getirdi.

Kiraz Mevsimi’nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... Bulunduğu yere aydınlık getiriyor

"TERSİ PİS DURUYOR"

Eşi Özge Gürel'i ilk gördüğünde ne düşündüğünü söyleyen Çayoğlu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen diyebileceğimiz bir enerji. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü tersi pis de duruyor. Benden ve bildiğim her şeyden, herkesten çok farklı bir auraydı. Merhameti, empati gücü, hayat görüşü; aşırı merak uyandırıcıydı benim için. Ne olduğunu pek anlamadan âşık oldum, onun da olması için çok uğraştım. O yolculuk müthiş bir deneyimdi benim için; aşk adına neler yapabildiğimi gördüm. O günden bu yana değişen bir şey yok." ifadelerinde bulundu.

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