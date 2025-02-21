Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
10:05
Kiraz Mevsimi'nin gerçek aşklarıydı! Oyuncu Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'e olan hayranlığı kalpleri ısıttı... "Bulunduğu yere aydınlık getiriyor"
Dizi setindeki arkadaşlıklarını 7 yıl boyunca aşka dönüştüren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. İtalya'da görkemli bir düğün yapan ünlü çift, uzun süre magazin gündemini süslemişti. İkilinin dillere destan aşkı her daim konuşulurken Serkan Çayoğlu son olarak eşine olan hayranlığını dile getirdi. İşte duyunca 'ben de böyle sevilmek istiyorum' diyeceğiniz o açıklamlar...