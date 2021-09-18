Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan'ın başına gelen olaya isyan etti "Neden ya?"

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizi setinde tanışıp aşık olduğu oyuncu Serkay Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran İlayda Alişan, şimdi ise dahil olduğu Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri ile ilgi odağı oldu. Instagram'da 2,5 milyon takipçiye hitap eden güzel oyuncu İlayda Alişan, Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı olarak performansı ile izleyiciden tam not aldı. Geçtiğimiz günlerde yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetikle mi, photoshopla mı yoksa makyaj hilesi ile mi böyle göründüğü tartışma konusu olmuştu. Sosyal medya hesaından sık sık paylaşımda buluna İlayda Alişan'ın son olarak başına gelen talihsiz olaya isyan etti. İlayda Alişan, köpeği Fred'in senaryosunu parçaladığı anları "Neden ki ya?" notu ile paylaştı.