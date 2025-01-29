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Haberler Galeri Kısa saçlarıyla 2000'lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün'ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:34

Kısa saçlarıyla 2000'lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün'ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Güzelliği ülke sınırlarını aşan, oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi bulunan ve son zamanlarda podyumlarda gördüğümüz Tuba Büyüküstün'ün 2000'lerde bir şarkı klibinde oynadığı ortaya çıktı. Uzun saçlı halini görmeye alışık olduğumuz güzel oyuncunun, klipteki kısa saçlı hali magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte görünce çok şaşıracağınız Tuba Büyüküstün'ün o hali!

Kısa saçlarıyla 2000’lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün’ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Son zamanlarda magazinin kalbinden düşmeyen oyuncu Tuba Büyüküstün, güzelliğiyle artık sadece Türkiye'de değil ülke dışında da oldukça dikkat çekiyor.

Kısa saçlarıyla 2000’lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün’ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Yabancı basının da ilgisini gören Tuba Büyüküstün, sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

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Kısa saçlarıyla 2000’lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün’ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Peki oyunculuğu ile tanıdığımız Büyüküstün'ün aslında yıllar önce bir şarkının klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Kısa saçlarıyla 2000’lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün’ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Kenan Doğlu'nun 'Vuramamışsın' klibinde boy gösteren Tuba Büyüküstün, o dönem ki kısa saçlarıyla gündem oldu.

Kısa saçlarıyla 2000’lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün’ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?

Kenan Doğulu'nın 2003 yılında bir acayip tarzıyla karşımıza çıktığı Tanımamışsın klibinde Tuba Büyüküstün'ü görüyoruz.

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