Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:34
Kısa saçlarıyla 2000'lere damga vurmuştu! Tuba Büyüküstün'ün yıllar önce şarkı klibinde oynadığını biliyor muydunuz?
Güzelliği ülke sınırlarını aşan, oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi bulunan ve son zamanlarda podyumlarda gördüğümüz Tuba Büyüküstün'ün 2000'lerde bir şarkı klibinde oynadığı ortaya çıktı. Uzun saçlı halini görmeye alışık olduğumuz güzel oyuncunun, klipteki kısa saçlı hali magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte görünce çok şaşıracağınız Tuba Büyüküstün'ün o hali!