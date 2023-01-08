Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
14:45
Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü
YouTube'ta Öykü Serter sunuculuğu ve yeni yarışmacılarla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programın popüler yarışmacılarından olan Cansel Ayanoğlu'nun yıllar önceki müstehcen görüntüleri ifşa oldu. Cansel Ayanoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ayanoğlu, sosyal medyadan ateş püskürdü.