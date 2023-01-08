Kısmetse Olur Cansel’in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

"Geçmişte olan şeyleri paylaşınca elinize ne geçti zavallılar? Bacak ya da göğüs dekoltesi ne zaman ifşa adı altında değerlendirildi. Ya da başka bir şey oldu? 8 yıl önceki reşit olmayan bir kızın videolarını ifşalamak ne kadar doğru? Çocukluk zamanlarında eğlencesine yaptığım yayınlar kimseyi ilgilendirmez. Her zaman yaptıklarımın arkasındayım. Hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tek avukatı ilgileniyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz aşkolar. Unutmayın bana da bir şey olmaz."