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Haberler Galeri Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü
Giriş Tarihi: 08.01.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 14:45

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

YouTube'ta Öykü Serter sunuculuğu ve yeni yarışmacılarla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Programın popüler yarışmacılarından olan Cansel Ayanoğlu'nun yıllar önceki müstehcen görüntüleri ifşa oldu. Cansel Ayanoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ayanoğlu, sosyal medyadan ateş püskürdü.

Kısmetse Olur Cansel’in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın popüler gelin adaylarından olan Cansel Ayanoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri ifşa oldu.

Kısmetse Olur Cansel’in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

Süper mini etekli videoları sosyal medyada yayılan fenomen yarışmacı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ayanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


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Kısmetse Olur Cansel’in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

Görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan yarışmacı, yaptığı açıklamada, "Reşit olmayan bir kızın videolarını ifşalamak ne kadar doğru? Hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.

Kısmetse Olur Cansel’in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

"Geçmişte olan şeyleri paylaşınca elinize ne geçti zavallılar? Bacak ya da göğüs dekoltesi ne zaman ifşa adı altında değerlendirildi. Ya da başka bir şey oldu? 8 yıl önceki reşit olmayan bir kızın videolarını ifşalamak ne kadar doğru? Çocukluk zamanlarında eğlencesine yaptığım yayınlar kimseyi ilgilendirmez. Her zaman yaptıklarımın arkasındayım. Hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tek avukatı ilgileniyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz aşkolar. Unutmayın bana da bir şey olmaz."

Kısmetse Olur Cansel’in müstehcen görüntüleri ifşa oldu! Sosyal medyadan ateş püskürdü

İşte Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen görüntüleri

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