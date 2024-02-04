Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

Son olarak Aile dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile paylaşım yaptı. Ağabey ve kardeşin birbirine hiç benzemediğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. 1 yaşındaki Kurt Efe'nin de babası olan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.