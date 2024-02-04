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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 07:47

Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile paylaşım yaptı. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı. Son olarak, Aile dizisinde Aslan karakteriyle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı merak konusu oldu. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…

Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

Son olarak Aile dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile paylaşım yaptı. Ağabey ve kardeşin birbirine hiç benzemediğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un ünü ise çoktan ülke sınırlarını aştı. 1 yaşındaki Kurt Efe'nin de babası olan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğu yanı sıra özel hayatı da hayranlarının markajında.

Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer ile aşk pozunu hayranlarıyla paylaşmıştı. Ünlü çifte beğeni ve yorum yağmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

En son dijital platformda "Aşıklar Bayramı" "Boğa Boğa" "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı filmlerle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

Aile dizisi ile biraraya gelen iki sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın hayranları büyük sevinç yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!

Son olarak, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

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