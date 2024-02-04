Giriş Tarihi: 04.02.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
07:47
Kıvanç Tatlıtuğ ile ağabeyi Cem Tatlıtuğ’un “Kardeşlik” paylaşımına yorum yağdı! Bakan dönüp bir daha baktı!
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile paylaşım yaptı. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı. Son olarak, Aile dizisinde Aslan karakteriyle karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı merak konusu oldu. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında bir oğlu var. Adanalı 5 çocuklu bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ'u gören hayranları oldukça şaşırıyor. İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…