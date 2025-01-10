Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
16:52
Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer, özel hayatının yanında fiziği ve güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer, son olarak kız kardeşinin fotoğrafını paylaşarak gündeme geldi. İki kardeşin birbirleriyle benzerliklerini görenler şoke oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı!