Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

Moda Tasarımcısı ve Stilist Başak Dizer, fiziği ve güzelliği her daim çok konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile dünyaevine girdikten sonra daha çok ilgi odağı olan Başak Dizer, paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.