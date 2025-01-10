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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 16:52

Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi Başak Dizer, özel hayatının yanında fiziği ve güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer, son olarak kız kardeşinin fotoğrafını paylaşarak gündeme geldi. İki kardeşin birbirleriyle benzerliklerini görenler şoke oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik baldızı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve başarılı stilist Başak Dizer, aile yaşantılarıyla oldukça beğeniliyor. Başak Dizer'in mutlu evliliği dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Başak Dizer, son olarak kız kardeşinin doğum gününü hesabında kutladı. Ünlü stilistin kardeşi kısa sürede ilgi odağı olurken, ablasına lan benzerliği de dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

Moda Tasarımcısı ve Stilist Başak Dizer, fiziği ve güzelliği her daim çok konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile dünyaevine girdikten sonra daha çok ilgi odağı olan Başak Dizer, paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

KARDEŞİNİ GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Son günlerde magazinde oldukça göz önünde olan Başak Dizer, hesabında kız kardeşini paylaşarak gündem oldu. 2 kız kardeşin benzerliğini görenler 'ikiz gibisiniz' yorumlarında bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

İŞTE BAŞAK DİZER'İN KIZ KARDEŞİ!

Başak Dizer'in kız kardeşi Buket Dizer, güzelliğiyle gündem oldu. Güzel stilistin sosyal medya hesabında kız kardeşini paylaştığı ve doğum gününü kutladığı fotoğraf ses getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik baldızı güzelliğiyle büyüledi! Başak Dizer ve kardeşinin benzerliği dikkat çekti!

Buket Dizer'de yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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