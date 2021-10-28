Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşini gören hayran kaldı! İşte Karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ...

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Kıvanç Tatlıtuğ'u sosyal medyada 3.6 mlyon kişi takip ediyor. Yakışıklılığı ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ hayranları oyuncunun kız kardeşi ile paylaşımını görünce beğeni yağdırdı.