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Haberler Galeri 'Kız asla güzel değil' Melisa Döngel'in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:08

'Kız asla güzel değil' Melisa Döngel'in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Kariyerindeki hızlı yükselişle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan Afra Saraçoğlu, çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Partneri Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açan Saraçoğlu, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyanın en konuşulan isimlerinden olan oyuncuya son olarak bir kullanıcı acımasız bir yorumda bulundu. Meslektaşı Melisa Döngel'in bu yorumu beğenmesi ise ortalığı karıştırdı. Afra Saraçoğlu'nun fanları Melisa Döngel'i adeta topa tuttu! İşte tüm yaşananlar...

’Kız asla güzel değil’ Melisa Döngel’in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Son dönemde gerek kariyeriyle gerekse özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

’Kız asla güzel değil’ Melisa Döngel’in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Her hareketi dikkat çeken oyuncu, paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Ancak Saraçoğlu'nu beğenen kadar beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları da yer alıyor.

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’Kız asla güzel değil’ Melisa Döngel’in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı, Afra Saraçoğlu'na acımasız bir eleştiride bulundu.

’Kız asla güzel değil’ Melisa Döngel’in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'na dair sosyal medyada, "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yorumu yapıldı.

’Kız asla güzel değil’ Melisa Döngel’in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Bu yorumu ise Afra Saraçoğlu'nun meslektaşı Melisa Döngel beğendi. Döngel'in bu hamlesi kısa sürede ortalığı karıştırdı.

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