’Kız asla güzel değil’ Melisa Döngel’in beğendiği yorum Afra Saraçoğlu fanlarını çıldırttı! Sosyal medyada topa tutuldu!

Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:08

Kariyerindeki hızlı yükselişle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan Afra Saraçoğlu, çalkantılı aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Partneri Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açan Saraçoğlu, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyanın en konuşulan isimlerinden olan oyuncuya son olarak bir kullanıcı acımasız bir yorumda bulundu. Meslektaşı Melisa Döngel'in bu yorumu beğenmesi ise ortalığı karıştırdı. Afra Saraçoğlu'nun fanları Melisa Döngel'i adeta topa tuttu! İşte tüm yaşananlar...