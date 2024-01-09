Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli’nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:13
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, son olarak yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturmuştu. Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de iki kızı ile sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Meryem Uzerli, son olarak minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' oldu. Kızı Lily için konsept doğum günü partisi hazırlayan Meryem Uzerli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Minik Lily ile birlikte Maşa olan Meryem Uzarli'nin büyük kızı Lara ise Koca Ayı oldu. Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe Meryem Uzerli ile kızlarının sevimli halleri damga vurdu!