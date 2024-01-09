Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli'nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:13

Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli'nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, son olarak yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturmuştu. Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de iki kızı ile sürdürmeye devam ediyor. Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Meryem Uzerli, son olarak minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' oldu. Kızı Lily için konsept doğum günü partisi hazırlayan Meryem Uzerli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Minik Lily ile birlikte Maşa olan Meryem Uzarli'nin büyük kızı Lara ise Koca Ayı oldu. Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe Meryem Uzerli ile kızlarının sevimli halleri damga vurdu!

Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli’nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Artık dünyaca ünlü isimlerden olan Meryem Uzerli'nin adı ülkemizde Hürrem Sultan olarak duyulmuştu.

Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli’nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, son olarak yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli’nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de iki kızı ve ailesiyle sürdürmeye devam ediyor.

Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli’nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.

Kızı için çizgi film karakteri oldu! Meryem Uzerli’nin kızı Lily 3 yaşına bastı! Maşa ile Koca Ayı konseptli doğum gününe sevimli halleri damga vurdu!

Kariyerindeki başarısını aşk hayatında yakalayamasa da Uzerli, iki kızına hem anne, hem baba olmayı başarıyor.

SON DAKİKA