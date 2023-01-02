Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:06

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı ile Sıla Türkoğlu ile Fatih'i Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu. İkili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Güngör'ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.