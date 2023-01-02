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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü
Giriş Tarihi: 02.01.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 13:06

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı ile Sıla Türkoğlu ile Fatih'i Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu. İkili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi. Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Güngör'ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

"Yemin" dizisinden transfer olduğu Emanet ile büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaştığı Emanet'e olaylı bir şekilde veda eden Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle boy gösteriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

Kızılcık Şerbeti dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu ile dizideki partneri Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü.

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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör aşk yaşıyor! Yılbaşını birlikte geçiren ikili ölümden döndü

İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.

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