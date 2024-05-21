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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın hastalığı endişelendirdi! "Kimse bana inanmıyor"
Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 16:29

Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın hastalığı endişelendirdi! "Kimse bana inanmıyor"

Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Sıla Türkoğlu'nun alkollü araç kullanması ve Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalının ardından şimdi de Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, dün hastaneye kaldırıldı. Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i, Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastanede serum takviyesi alan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından isyan etti. Oyuncu "Bunu tek yaşayan ben değilim. İnsan z'orbalığı var. Bir şeyler çok hızlı kötüye gidiyor" dedi. Uzman'a destek mesajları geldi.

Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın hastalığı endişelendirdi! Kimse bana inanmıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Alev'i canlandıran oyuncu Müjde Uzman, sosyal medya hesabından tükenmişlik sendromu ile mücadele ettiğini açıkladı.

Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın hastalığı endişelendirdi! Kimse bana inanmıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabından paylaştığı storyler ile isyan etti. Yaptığı paylaşımlarda hastanedeki serumlu fotoğraflarını koyan ünlü sanatçı, işinin değil, insanların zor olduğunu vurguladı.

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Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın hastalığı endişelendirdi! Kimse bana inanmıyor

İkili ilişkilerde empati yapılması gerektiğinin üstüne basan Uzman, paylaşımına 'Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın' notunu düşerken yayınladığı videolarda, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına geldim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir. Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin" dedi.

Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın hastalığı endişelendirdi! Kimse bana inanmıyor

Uzman'ın paylaşımı hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Birçok hayranı, Uzman'a destek mesajları göndererek bu zor süreçte yalnız olmadığını dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın hastalığı endişelendirdi! Kimse bana inanmıyor

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