Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın hastalığı endişelendirdi! "Kimse bana inanmıyor"

İkili ilişkilerde empati yapılması gerektiğinin üstüne basan Uzman, paylaşımına 'Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın' notunu düşerken yayınladığı videolarda, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına geldim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir. Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin" dedi.