Giriş Tarihi: 21.05.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
16:29
Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın hastalığı endişelendirdi! "Kimse bana inanmıyor"
Kızılcık Şerbeti oyuncularına neler oluyor? Sıla Türkoğlu'nun alkollü araç kullanması ve Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalının ardından şimdi de Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, dün hastaneye kaldırıldı. Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i, Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastanede serum takviyesi alan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından isyan etti. Oyuncu "Bunu tek yaşayan ben değilim. İnsan z'orbalığı var. Bir şeyler çok hızlı kötüye gidiyor" dedi. Uzman'a destek mesajları geldi.